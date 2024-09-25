İzmir’de Masal Fabrikada

Masal Fabrikada Festivali, 27-29 Eylül 2024 tarihlerinde İzmir Torbalı Karakuyu Köyü'nde gerçekleşecek. 2021 yılından bu yana geleneksel hale gelen festival, bu yıl da zengin bir programla katılımcılarını ağırlayacak. Festivalin bu yılki teması "Koku ve Bellek" olarak belirlendi. Festival, etkinlikler, masal anlatımları, kozmetik, sağlık ve sürdürülebilirlik atölyeleri, sokak oyunları ve söyleşilerle katılımcılara dolu dolu iki gün yaşatacak.

Katılımcıların kendi krem ve parfümlerini de yapabilecekleri festivalde masallar, mitler, koku ve bellek ile ilgili birçok söyleşi ve panel gerçekleşecek. Laber Kimya'nın ilk kez 2021 yılında, sanayi ve tarım kenti olan Torbalı'dan tüm Türkiye'ye, «Fabrikada Masal Olur mu?» mesajını ileterek gerçekleştirdiği festival, gelecek ile geçmiş arasında köprü kurarken sanat ile bilimi bir araya getirecek. Her yıl gelişen içeriği ve büyüyen katılımcı desteği ile geleneksel hale gelen festival Sadık İleri Bulvarı'nda yapılacak kortej ardından, Metropolis Antik Kenti'nde açılış töreni ve iki önemli masal anlatıcısının müzik eşliğinde performansı ile başlayacak. Festivalde bağımsız satıcıların ve yerel üreticilerin ürünlerini tanıtıp satabilecekleri stantlar da yer alacak.

SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR FESTİVAL

Masal Fabrikada Festivali, sürdürülebilirlik ilkesini ön planda tutarak Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde çeşitli uygulamalar gerçekleştirecek. Temiz Su ve Sanitasyon, Sorumlu Tüketim ve Üretim, İklim Eylemi, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar gibi hedeflere yönelik çalışmalar festivalin önemli bir parçası olacak.