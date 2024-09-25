İzmir’de yanan alanlar 1 milyon 100 bin fidanla yeniden yeşerecek

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos tarihinde çıkan orman yangını ile ilgili bölgede basın açıklaması yaparak, "2024 sonuna kadar 500 bin fidan ve 2025 yılı Mart ayına kadarlık dönemde ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan dikerek ve 8 ton tohum atarak, 2025 Mart ayı itibarıyla bu yanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos 2024 tarihinde çıkan, çok sayıda ev ve iş yerinin yandığı orman yangınına ilişkin yangın bölgesinde basın açıklaması yaptı.

ALANDA YANAN AĞAÇLARIN TEMİZLENMESİ İÇİN HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR

Çalışmaların devam ettiği bölgede incelemelerde bulunan Vali Elban, zarar gören bin 586 hektarlık alanın orman alanı olduğunu, bin 300 küsür hektarlık alanın ise mera, tarım arazisi ve yerleşim yeri olduğunu söyledi. Alanın tekrar ağaçlandırılması için yoğun bir şekilde çalışıldığını anlatan İzmir Valisi Süleyman Elban, alanda yanan ağaçların temizlendiğini kaydetti.

YANAN BÖLGEYE 1 MİLYON FİDAN, 8 TON TOHUM: 2025 MART AYINDA TAMAMLANACAK

Bölgede, 1 milyon 100 bin fidan dikilerek 8 ton tohum atılacağını aktaran Vali Elban, 2025 Mart ayı itibarıyla yanan bölgedeki çalışmaların tamamlanmasının planladığını dile getirdi. Vali Elban, "Şu anda gördüğünüz üzere sahada önce mevcut yanmış olan ağaçlar temizleniyor. Sağlam ağaçlar tespit ediliyor ve bu alanın hem ağaçlandırılması hem de daha dirençli bir orman oluşturulması ile ilgili bir kısım çalışmalar yürütülüyor. Burada öncelikle hem ağaçlandırmaya yönelik hazırlıklar yapılıyor hem de arazide ve dere yataklarında erozyon ve taşkınlarla ilgili daha dirençli bir orman yapısı oluşturma ile ilgili çalışmalar yürütülüyor.

Yine burada dikilecek ağaçlarla ilgili tür seçimleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Burada kendi doğal ağaç yapısı dışında da; ayrıca kara ve mavi selviler, 3 çeşit meşe ağacı ve diğer bir kısım yapraklı ağaçlarla da bu orman yapısı desteklenip, yangınlara karşı daha dirençli hale getirmeyle ilgili bir çalışma da yürütülüyor. Bu alandaki altyapı; yani ağaçlandırmaya yönelik altyapı hazırlık çalışmalarını 11 Kasım'a kadar tamamlamayı düşünüyoruz. 11 Kasım'da hem sizleri hem tüm hemşerilerinizi de Milli Ağaçlandırma Günü'nde burada yanan bu bölgedeki ormanlık alanda ağaçlandırma çalışması ile ilgili hepinizi bekliyoruz. Bu sahada yaklaşık 2024 sonuna kadar 500 bin fidan ve 2025 yılı Mart ayına kadarlık dönemde ise 600 bin olmak üzere 1 milyon 100 bin fidan ve 8 ton tohum atarak, 2025 Mart ayı itibarıyla bu yanan bölgedeki ağaçlandırma çalışmalarını tamamlamayı düşünüyoruz" dedi.

YANAN ALANLARIN İMARA AÇILACAĞI İDDİALARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Vali Süleyman Elban, yanan alanların imara açılacağı iddialarıyla ilgili ise şöyle devam etti:

"Anayasamızın 169. maddesinde, yanan ormanların hiçbir şekilde orman dışında bir amaçla kullanılamayacağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla buranın orman amacı dışında başka bir amaçla kullanılması söz konusu değil."