Çeşme sakızı Yunanistan’ın pabucunu dama atıyor

"SAKIZ ADASI'NDAN EN AZ 5 MİSLİ DAHA FAZLA BİR ALANA SAHİBİZ"

Topal, "Sadece gastronomide kullanılmıyor sakız, çiğnemek değil sakız. Sakız bakıyorsunuz; ilaç sanayinde, kozmetikte, boya sanayisinde, hakikaten stratejik bir ürün. Bu yıl 20 bin fidanı toprakla buluşturmak istiyoruz. Milli bir kalkınma projesi olarak görüyorsak sakızı, doğru sakız ağacını üretmek ve yaygınlaştırmak zorundayız. Sakız Adası 904 kilometrekare bir alan yüz ölçümü olarak ve 22 köyde 5 bin aile yapıyor sakızı. Bizim alanımız, Çeşme'nin sadece 250 kilometrekare ve her alanında olabilir. Urla 600 bin kilometrekare, Karaburun öyle, Seferihisar'ın bir bölümünde de olabilir bu kalitede olmasa bile. Sakızın yetişme potansiyeli olarak, Sakız Adası'ndan en az 5 misli daha fazla bir alana sahibiz. Biz istiyoruz ve inanıyoruz sakız, hem turizmde hem tarımda Çeşme'nin baş aktörü olur; yani bir lokomotif olur. Turizm sakızla beraber de olur. O anlamda devletin tekelinde olan arazilere sakız ağacı dikmekte çok yarar var" ifadelerine yer verdi.