İzmir’de köprüden düşen otomobilde ölen 3 kadına son veda!

İzmir'de, hastanedeki yakınlarını ziyarete gidenlerin içinde olduğu otomobilin köprüden düştüğü kazada ölen Gülistan Fidan (48) ve Sadiye Bulut (72) İzmir'de, Samire Kaya (48) ise memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında, Konak ilçesi İkiçeşmelik Caddesi Bayramyeri Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Hastane ziyaretine gidenlerin içinde olduğu 35 CBA 796 otomobilin sürücüsü Sibel Bulut (42), 648 Sokak'ta yokuştan inerken direksiyon kontrolünü yitirdi. Otomobil, bariyeri aşıp, yaklaşık 5 metre yükseklikten köprülü kavşağın battıçıktısına düştü. Otomobildeki Samire Kaya, Sadiye Bulut ve Gülistan Fidan hayatını kaybederken; sürücü Bulut ile yanındaki Fatma Öner (35) ise yaralandı. Ölen 3 kişinin de arka koltukta oturdukları ve ev kadını oldukları belirtildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin cenazeleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.