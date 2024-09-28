Camiyi verelim borcu silin! Seferihisar Belediyesi’nden tepki çeken öneri

İzmir'de Seferihisar Belediyesinin SGK borçlarını ödemek için takas, mahsup veya kat karşılığı kullanmak istediği taşınmazlar arasında cami, okul ve halk eğitimi merkezi binasının da bulunması tepkilere neden oldu.

Seferihisar Belediye Meclisinin 6 Ağustos'taki oturumunda yüzde 100'ü belediyeye ait olan Seferihisar Jeotermal A.Ş'nin SGK'ye olan prim borçlarının belediyeye ait taşınmazların takas, mahsup ve kat karşılığı verilmesi kararı oylandı.

Aralarında 800 yıllık Ulamış Camisi, medresesi ve arsası ile Payamlı Camisi ve arsası, Turabiye Mahallesi'ndeki okul binası, Hıdırlık Mahallesi'nde Halk Eğitimi Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak kullanılan binanın da olduğu 37 taşınmazın kat karşılığı değerlendirilerek SGK borçlarının ödenmesi konusunda yönetime yetki verildi.

Taşınmazların arasında kamu binalarının bulunmasına tepki gösteren AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa, cami ve okulların satılmak istendiğini öne sürdü.

Seferihisar Belediyesinin gereğinden fazla personel istihdam ettiğini, maaş ve SGK primi ödemelerine mevcut bütçe olanaklarıyla yetişemediğini savunan Kısaağa, şöyle konuştu:

"SGK'ye 584 milyon lira civarında bir borç söz konusu. Muhtemelen bu da jeotermal şirketi üzerinden yapılan alımlardan. Bunun borcuna karşılık da meclisin bir kararı var. 37 gayrimenkulün satışı, devri, takası konusunda bir karar almışlar. En üzen konu da içerisinde 2 tane cami oluşu. Birisi yaklaşık 800 yıllık mazisi olan bir cami. Bir diğeri de Payamlı Camimiz. Maalesef üzüntü içindeyiz bu konuda. Geçmişte 1930-40'lı yıllarda tek partili dönemde yaşandı bunlar. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifadesiyle ahıra çevrilmesi, satılması konusu gündeme gelmişti. Maalesef aynı zihniyetin şu an devam ettiğini görüyoruz. Üzülerek söylüyoruz bunun düzeltilmesi lazım."

Kısaağa, belediyenin deniz kenarında çok daha değerli arsaları olduğunu, 2-3 arsa satışıyla kapanabilecek borucun okul ve camilerle kapatılmaya çalışıldığını iddia etti.

"SATMIYORUZ, DAHA TEKLİF BİLE ETMEDİK"

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin ise yaptığı açıklamada, taşınmazların satılık olmadığını, borç karşılığı takas yapmak için girişimde bulunduklarını belirterek, "SGK kabul ederse vereceğim. Satmıyoruz, daha teklif bile etmedik, henüz net bir şey yok." ifadelerini kullandı.