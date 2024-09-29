İzmir Körfezi’nde yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu

İZMİR KÖRFEZİ'NDE DÜŞEN OKSİJEN MİKTARINA POMPALI TEDBİR

İzmir Körfezi'nde 20 Ağustos'ta Bayraklı'daki Turan Sahili'ne ölü balıkların vurmasıyla gündeme gelen çevre sorunu, körfezin farklı kıyılarında devam ediyor.



Pasaport ve Konak iskeleleri arasındaki dalgakıranın iç bölümünde yoğunlaşan kirlilik nedeniyle son 3 günde çok sayıda balığın öldüğü gözlendi. Kötü kokunun kent merkezinde de yoğun şekilde hissedilmesi tepkilere neden oluyor.

Körfezde deniz dibi taramasında kullanılan Meltem İzmir gemisi, pompalarla denizden çektiği suyu püskürterek oksijen oranını artırmaya çalışıyor.

Geçici bir tedbir olarak yürütülen çalışma sonrası yüzeye çıkan ölü balıklar ise ekipler tarafından temizleniyor.