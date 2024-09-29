İzmir’de elektrik kesintisi 29 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
16:00 - 19:00
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk
Cumhuriyet
10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Osman Aksüner
10:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
Bağyurdu Yeni
Yiğitler
Sinancılar
Sarılar
9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Akdeniz
10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
29 Ekim
10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Işıklı
Boynuyoğun