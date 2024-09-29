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İzmir'de elektrik kesintisi 29 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün bazı ilçelerde uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları merak ediliyor. İşte 29 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 29 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Eylül Pazar

16:00 - 19:00
BEYDAĞ / İZMİR
Atatürk
Cumhuriyet

10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Kaklıç

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Osman Aksüner

10:00 - 14:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ören 75. Yıl Cumhuriyet
Armutlu 85. Yıl Cumhuriyet
Armutlu Hürriyet
Bağyurdu Yeni
Yiğitler
Sinancılar
Sarılar

İzmir’de elektrik kesintisi 29 Eylül Pazar

9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Akdeniz

10:00 - 13:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
29 Ekim

10:00 - 13:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Işıklı
Boynuyoğun

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