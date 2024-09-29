İzmir’de elektrik kesintisi 29 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçede ne kadar süreli elektrik kesintisi yaşanacak? sorusu araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 29 Eylül Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...