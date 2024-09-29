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İzmir'in 7 ilçesinde su kesintisi 29 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İZSU'nun duyurusuna göre bugün İzmir'de bazı ilçelerde uzun süreli su kesintisi yaşanması bekleniyor. İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacağı araştırılıyor. Peki İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 29 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’in 7 ilçesinde su kesintisi 29 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’in 7 ilçesinde su kesintisi 29 Eylül Pazar

BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH
29.09.2024 saat 10:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

BERGAMA TURABEY, ERTUĞRUL
29.09.2024 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

ÇEŞME ALTINKUM
28.09.2024 saat 14:00 ile 29.09.2024 saat 13:00 arasında yaklaşık 23 saat su kesintisi olacaktır.

İzmir’in 7 ilçesinde su kesintisi 29 Eylül Pazar

FOÇA CUMHURİYET
29.09.2024 saat 10:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN 29 EKİM, 30 AĞUSTOS, 9 EYLÜL, İSTİKLAL
29.09.2024 saat 07:00 ile 10:30 arasında yaklaşık 3 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.

ÖDEMİŞ BADEMLİ
29.09.2024 saat 09:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR KAVAKDERE
29.09.2024 saat 10:10 ile 12:10 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

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