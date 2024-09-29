İzmir’in 7 ilçesinde su kesintisi 29 Eylül Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugün yaşanacak su kesintilerini duyurdu. İşte 29 Eylül Pazar İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...