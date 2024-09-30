Çeşme’de dev balık heyecanı

"Yakala, Bırak, Yaşat" mottosuyla gerçekleşen turnuvaya amatör balıkçıların yanı sıra ünlü isimler de kurdukları takım ve tekneleriyle katıldı.

TÜRK ve yabancı bayraklı 50'den fazla tekne ile 300'den fazla amatör balıkçı, turnuvanın ev sahipliğini üstlenen Çeşme Marina'dan denize açıldı. Yarışma renkli görüntülere sahne oldu. Ege sularında bir kez daha kıyasıya mücadele yaşanırken, yarışmacıların yakaladığı balıklar tek tek ölçülerek tartıya çıktı.

İzleyenlerin merak ve heyecan dolu bakışları eşliğinde tartılan balıklar arasında ilk günün en iri balığı Nitromac takımının yakaladığı 175 cm boyunda 90 kilo ağırlığında bir orkinos oldu.