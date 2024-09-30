İZSU duyurdu! İzmir’de 13 saatlik su kesintisi 30 Eylül Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi olacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? soruları araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. İşte 30 Eylül Pazartesi İzmir su kesintisi detayları...
BAYRAKLI ÇAY, MUHİTTİN ERENER, R.ŞEVKET İNCE
30.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI MANSUROĞLU MAH
30.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FATİH, GAZİOSMANPAŞA
30.09.2024 saat 09:20 ile 11:20 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE HÜRRİYET
30.09.2024 saat 07:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 4 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
BORNOVA KAZIMDİRİK
30.09.2024 saat 09:30 ile 12:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME REİSDERE
30.09.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ YAYLAYURT
30.09.2024 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN KAZIMPAŞA, ESATPAŞA
30.09.2024 saat 08:00 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ ÜÇ EYLÜL
29.09.2024 saat 23:10 ile 30.09.2024 saat 10:10 arasında yaklaşık 11 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ GERELİ, GERÇEKLİ, ÜÇKONAK
30.09.2024 saat 09:00 ile 15:30 arasında yaklaşık 6 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BALABANLI
30.09.2024 saat 09:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZEYTİNKÖY
30.09.2024 saat 08:55 ile 10:55 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
TİRE DOYRANLI
30.09.2024 saat 00:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 13 saat su kesintisi olacaktır.