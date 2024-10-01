Büyükşehir’de ‘seçim vaadi’ eylemi

YEREL seçim döneminde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın çalışmalarına katılan ve iş sözü aldıklarını iddia eden 27 kişilik bir grup, verilen sözün yerine getirilmediği gerekçesiyle eyleme başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın makam odasının olduğu Egemenlik Evi'nin önünde eyleme başlayan grup, eylemlerine işe alınana kadar devam edeceklerini belirtti. Verilen sözün tutulması gerektiğini belirten grup adına basın açıklamasını Yağmur Morsünbül okudu.

Basın açıklaması şu şekilde: "Bugün aylardır bizi görüp bilen ama görmemezlikten gelen, adalet terazisini şaşırtan herkes için eylemimizin ilk gününü gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz demeden gerek sahalarda gerek sosyal medyada arı gibi çalışan, partisi için alın teri döken insanların emeği bu. Sayın Cemil Tugay başkanımız için çabaladık, şimdi bizi görmüyorlar. Bu gençler işsiz sayın basın mensupları. Bize verilen sözlerin tutulmasını istiyoruz."