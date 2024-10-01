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İzmir'de elektrik kesintisi 1 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. Bugün İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? soruları merak ediliyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte 1 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 1 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 1 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Ekim Salı

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli

9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Çiçek

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Karalar
Katrancı

10:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy

12:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Ekim Salı

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kuruçeşme

10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
Karaman
Şemsiler
Umurcalı
Yağlar

İzmir’de elektrik kesintisi 1 Ekim Salı

12:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
Kültür

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova
Ovakent
Mescitli
Ertuğrul
Gereli

10:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Fatih

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