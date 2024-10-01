İzmir’de elektrik kesintisi 1 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi olacak ilçeler araştırıyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. İşte 1 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Kalabak
Hacıömerli
9:00 - 15:00
BAYRAKLI / İZMİR
Çiçek
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Karalar
Katrancı
10:00 - 16:00
BEYDAĞ / İZMİR
Halıköy
12:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Gürpınar
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kuruçeşme
10:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çelebi
9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Peker
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
9:00 - 15:00
KİRAZ / İZMİR
Arkacılar
Karaman
Şemsiler
Umurcalı
Yağlar
12:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Alsancak
Kültür
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kurucuova
Ovakent
Mescitli
Ertuğrul
Gereli
10:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Fatih