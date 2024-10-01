İzmir’de kan donduran olay! Eşini av tüfeğiyle öldürdü

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Bergama ilçesi Pınarköy Mahallesi'nde 07.00'da meydana gelen olayda, Musa Palas ile eşi 3 çocuk annesi Aylin Palas arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Musa Palas, av tüfeğini alıp Aylin Palas'a ateş etti. Musa Palas, daha sonra tüfeği çenesinin altına dayayıp, tetiği çekerek intihara teşebbüs etti.

İhbar üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Aylin Palas'ın hayatını kaybettiği, Musa Palas'ın ise yaşamsal fonksiyonlarının devam ettiği belirlendi. Musa Palas, ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Musa Palas'ın durumunun ağır olduğu bildirildi.

Aylin Palas'ın cansız bedeni ise jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Aylin Palas'ın cenazesi, otopsisinin ardından yakınlarına teslim edildi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.