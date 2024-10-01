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İzmir'de korkunç son! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde dün gece saatlerinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil duvara çarparak alev aldı. Feci olayda sürücü yanarak hayatını kaybetti.

DHA
İzmir’de korkunç son! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyettiği otomobil duvara çarptıktan sonra alev aldı. Yanan otomobilden çıkamayan sürücü Hüseyin Zağlı (23) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Örnekköy Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Zağlı idaresindeki 35 AN 4011 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yol kenarında bulunan duvara çarptı.

İzmir’de korkunç son! Alev alan otomobilde yanarak can verdi

Kazanın ardından otomobil yanmaya başladı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunurken, polis ekipleri de çevre güvenliğini aldı. Yapılan çalışmalar sonrasında otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Zağlı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Zağlı'nın cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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