Eski koca yeniden hakim karşısında

İzmir Buca'da 8 yıl önce 33 yaşındaki eşi Rüya Polat'ı öldürdüğü iddiasıyla önce gözaltına alınarak tutuklanan ve ardından 11 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilerek berat eden eşi Ahmet Polat, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yeniden cinayet davası olarak 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

SON SÖZ ŞUBAT'TA

1.5 yıllık eşi Polat evinde 28 yerinden bıçaklanarak öldürülmüş bir halde bulunmuş ve cezaevinden bir haftalığına izinli çıkan ve cesedi bulan eşi Ahmet Polat , önce gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı. 11 ay tutuklu kaldıktan sonra İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararıyla delil yetersizliğinden önce beraat etmiş ardından Polat beraat etmişti. Hakim karşısına çıkan Polat'la ilgili bozma kararına uyup uyulmadığı ile ilgili son sözü hakim 22 Şubat günü karar vereceği öğrenildi.