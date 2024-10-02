Halk temsilcileri meclisi, belediyeyi protesto etti “Çiğli’nin malını satamazsınız!”

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi, belediyenin ilçenin kamusal alanlarını satma kararını protesto etti. Belediye önünde bir eylem gerçekleştiren Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi üyeleri, belediyelerin şirket gibi yönetilemeyeceğini, belediye borçlarının da Çiğli halkının borcu olmadığını vurguladı.

Yerel seçimler üzerinden henüz altı ay geçmesine rağmen seçim dönemi verilen vaatlerin yerine getirilmesi bir yana, var olan, vatandaşın kullanımına özgülenmiş kreşlerin, yeşil alanların, oyun sahalarının satılmasının kabul edilemeyeceği ifade edildi, Açıklamada ayrıca CHP'li Çiğli Belediyesi'nin seçimlerin ardından 147 işçiyi işten atmak, Çiğli'yi parsel parsel satılığa çıkarmak dışında başka bir şey yapmadığı, buna karşılık Çiğli halkının çıkarlarının hiçe sayıldığı belirtildi.

BORÇLAR İÇİN TOPLANDILAR

23 Eylül tarihli olağanüstü Çiğli Belediye Meclisi toplantısında Çiğli'nin kamusal alanlarının borçlar nedeniyle satılması kararlaştırılmıştı. Çiğli Belediyesi'nin borçlarının ele alındığı toplantıda, belediyenin ve belediyeye ait şirketlerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) toplam 1,2 milyar TL borcu olduğu açıklandı. Söz konusu borcun yarısına yakınının ödenmesi için bazı taşınmazların satılmasına karar verildi. Satılmasına karar verilen taşınmazlar arasında yeşil alanlar, kreşler, sağlık ocakları, hatta deprem toplanma alanının bulunması ise Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi'ni harekete geçirdi. Satışına karar verilen taşınmazlar arasında, Evka-2 Mahallesi sağlık ocağı yanındaki yeşil alan, Esentepe Mahallesi'ndeki sağlık ocağı ve yanındaki alan, Evka-5 Mahallesi'ndeki sağlık ocağı, Münevver Öğretmen Ortaokulu'nun üst tarafındaki 2 bin 600 metrekarelik ağaçlık alan ile Harmandalı Mahallesi'ndeki kreş ve halı saha da yer alıyor.

VATANDAŞIN DEPREM SONRASI TOPLANACAĞI ALAN BİLE LİSTEDE

Çiğli Halk Temsilcileri Meclisi üyeleri, satışa çıkartılan Uğur Mumcu Parkı'nın aynı zamanda deprem toplanma alanı olduğu belirterek, olası bir depremde vatandaşın bekleyebileceği güvenli alanların dahi satışa çıkarılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti. Açıklamaya, yerel yönetimi takip ederek halka doğruları anlatmaya, halkı kandıranları teşhir etmeye devam edileceği, Çiğli halkına ait yerlerin satılmaması için mücadeleye devam edileceği vurgulanarak son verildi.