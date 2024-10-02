Kalbindeki pil 2 kez iltihaplandı, üçüncü operasyonla hayata tutundu

Tayfun Bilici, "11 yıl önce anjiyo oldum. Pillerim takıldı. Aşağı yukarı altı, yedi yıl sonra şikayetim oldu sonra tekrar düzeltildi. Pil apse yapmış. Zehirli maddenin vücuda yayılma tehlikesi vardı. Baktık ki pil vücudu yarmış. Kaç hastaneye gittim, hiçbiri göze alamadı. Burada açıp temizlediler, 30 gündür bu hastanede yatıyorum" dedi.

'ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİNDEN ÖLME İHTİMALİM VARDI'

Kendisini çok iyi hissettiğini belirten ve tedaviyi üstlenen doktorlarına teşekkür eden Bilici, "Bu hastaneye gelince beni hemen yatırdılar. Önce pili vücudumdan çıkardılar. Bayağı kötü bir şekilde duruyormuş. 'Seni göndermiyoruz, komisyona gireceksin' dediler. Benim için özel pil getirildi. Yeni pil takıldı. Şu an çok iyiyim. Elinizin kesildiğini düşünün, bir mikrop akıyor, bütün vücudunuza gidiyor. Eğer temizlenmemiş olsaydı en fazla üç hafta sonra ölmüştüm.