Minyatür sanatçısından Erdoğan’a özel tespih

İzmir'de yaşayan İran asıllı minyatür sanatçısı Arya Kamalı, Kuran-ı Kerim cüzlerini, Osmanlı padişahlarının portrelerini ve tuğraları, tek tek el emeğiyle tespih tanelerinin üzerine işliyor. Yaptığı tespihleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Thani'ye de hediye olarak gönderen Kamalı, "İzmir'in en eski minyatür sanatçılarından birisiyim.

Benim için tespihler, o küçük taneler, habbeler üzerine çalışmak gerçekten çok keyifli. Mikro art olarak bunları yapmak başlangıçta çok kolay olmadı. Çünkü bombe bir yüzeyi var. Benim için çok özel bir çalışma" ifadelerine yer verdi. İşlediği tespihlerle birçok sergiye katıldığını söyleyen Kamalı, sergilerde yer almaya devam edeceğini de aktardı.