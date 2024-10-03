Eski eşini yaralayan sanıktan pes dedirten savunma: Öldürmek istesem öldürürdüm

DAVA AĞIR CEZA MAHKEMESİNE TAŞINDI

Aysel Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ve Canan Uzal Kayapınar, mahkemeden görevsizlik talep edip davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesini istedi. Talep uygun bulunup, dosya 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nden 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın 8'inci duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Ferhat Bingöl, sanık avukatı Mustafa Tekin, mağdur Aysel Aydemir, Aydemir'in avukatları Deniz Gülmez ile Canan Uzal Kayapınar ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı temsilcisi katıldı.

Mahkeme başkanı, Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nden gönderilen sağlık raporunu okuyup, sanığın akıl sağlığının yerinde olduğunu yönündeki beyanı okudu. Sanık avukatı, Manisa'dan gelen raporu reddedip İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan akıl sağlığını yerinde olup olmadığı yönündeki raporun alınmasını istedi. Aysel Aydemir'in avukatları ise Manisa'daki hastanede uzman doktorlarca raporun hazırlandığını, yeterli olduğunu belirtip talebin reddini ve sanığın tutukluluğunun devamına karar verilmesini talep etti. Duruşma savcısı da sanık avukatının talebini, Manisa'daki uzman heyet tarafından raporun hazırlandığı gerekçesiyle reddini istedi.