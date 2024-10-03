  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

'İddia kuponu kazandınız' yalanıyla dolandırdılar! İzmir merkezli eş zamanlı operasyon

Son dakika İzmir haberleri... Vatandaşlara "İddia kuponu kazandınız, sigorta ve gümrük masraflarını ödeyince para hesabınıza geçecek" mesajı atan dolandırıcılara yönelik İzmir merkezli 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalandı.

AA
’İddia kuponu kazandınız’ yalanıyla dolandırdılar! İzmir merkezli eş zamanlı operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "iddia kuponu kazandınız, sigorta ve gümrük masraflarını ödeyince para hesabınıza geçecek" mesajıyla çok sayıda kişinin dolandırılmasına yönelik soruşturma yürüttü.

Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheli, İzmir, İstanbul, Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA