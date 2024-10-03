’İddia kuponu kazandınız’ yalanıyla dolandırdılar! İzmir merkezli eş zamanlı operasyon

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, "iddia kuponu kazandınız, sigorta ve gümrük masraflarını ödeyince para hesabınıza geçecek" mesajıyla çok sayıda kişinin dolandırılmasına yönelik soruşturma yürüttü.
Soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı çıkarılan 7 şüpheli, İzmir, İstanbul, Adana ve Konya'da eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.