İzmir’in Çernobili ölüm kokuyor

İzmir'in Çernobili olarak bilinen Gaziemir'deki nükleer atık alanda temizlik için çalışmaları sürerken, iş makinelerinin çalışması ile birlikte alandan çıkan koku halk sağlığı açısından endişelere neden oldu. Temizlik çalışmaları kamuoyunda tartışmalara neden olurken iş makinelerinin gece saatlerinde çalıştığı öğrenildi.

İş makinelerinin çalışmaya başladığı günden bugüne alanda yayılan koku da artmış durumda. Nükleer atıkların üzerindeki toprak azaldıkça koku daha da artıyor. Kokudan mustarip olan vatandaşlar ise sağlıkları açısından endişeli. Vatandaşlar bölgede bir an önce sağlık taraması yapılmasını talep ediyor.