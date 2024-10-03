Kanatsız melekler: Dev iyilik ordusu

İzmir'de yaşayan Davut Dinçel (54), dezavantajlı yerlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere destek olmak için' Kanatsız Melekler İyilik Grubu' adıyla bir grup kurdu. WhatsApp üzerinden bilgi paylaşımı yapan grup üyeleri, alkışlanacak icraatlara imza attı. Birbirini hiç tanımayan grup üyeleri aracılığıyla hayırseverler hem birçok aileye eşya yardımı götürüyor hem de iş arayanların istihdamına katkı sağlıyor. Yapılan iyilikler bunlarla da sınırlı kalmıyor. Hasta olanlar tedavi ettirilip sağlığına kavuşturuluyor, evlenmek isteyen ancak imkanı olmayanlar evlendiriliyor. İhtiyaçlar mesajla yayılıyor ve kim müsaitse ya da imkanı varsa ihtiyacı gidederek iyilik halkasına bir yenisini ekliyor. Yeni Asır'a konuşan grup kurucusu Davut Dinçel hedefinin grubu 200 bin kişiye çıkartıp Türkiye'ye yaymak olduğunu söyledi. Dinçel, 5 yıl önce Gaziemir Kızılay Şube Başkanı olarak görev yaparken WhatsApp üzerinden kurduğu Kanatsız Melekler İyilik Grubu'nun tek işinin iyilik olduğunu vurguladı.

HEDEFİ 200 BİN ÜYE

Bugüne kadar 100 binin üzerinde talebe cevap verdiklerini kaydeden Dinçel, "5 yıl önce kurduğumuz grubumuz gözbebeğimiz. Şu anda 1023 kişiyiz. Hedefimiz 200 bin kişilik dev iyilik ordusu kurmak" ifadelerini kullandı.

HALKALAR DEV BİR ZİNCİR OLUŞTURDU

Davut Dinçel, "Vatandaşların bizden iş talepleri oluyor. Günlük 10-15 iş ilanı paylaşıyoruz. 1023 kişi içinden 500'ü kendi WhatsApp gruplarından bu ilanları paylaşıyor" dedi. Dinçel "Bir iyilik yapıldığında iyilik hamuru çığ gibi büyüyor. İyilik alan kişi mutlu olduğu için çevresine anlatıyor. Bu halkalar dev bir zincir haline geliyor" diye konuştu.