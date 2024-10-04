İzmir’de elektrik kesintisi 4 Ekim Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 4 Ekim Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılkeçili
10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Serintepe
Meriç
Birlik
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Belenbaşı
13:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Ovacık
Altınkum
Çakabey
Çiftlik
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı
10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Eşşekderesi )
9:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Zeytinlik ( 1132. Sk. 1134. Sk. 1136/3. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. )
9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kızılcaavlu ( Kızılcaavlu Köyü Beydağ Ödemiş Yolu kızılcavlu küme evleri )
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük
10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Adnan Menderes
Çeriközü
Cambazlı
İhsaniye
Boynuyoğun
Duatepe
Toki
Dere
Kürdüllü
Küçükkömürcü
Küçükburun
Işıklı
Dündarlı
Dibekçi
Dallık
Çiniyeri
Somak
Büyükkömürcü
Büyükkemerdere
Karaca Ali
15:30 - 17:30
URLA / İZMİR
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