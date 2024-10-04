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İzmir'de elektrik kesintisi 4 Ekim Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 4 Ekim Cuma İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 4 Ekim Cuma

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri merak ediliyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesintileri duyurdu. İşte 4 Ekim Cuma İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Ekim Cuma

10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılkeçili

10:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Serintepe
Meriç
Birlik

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Belenbaşı

13:00 - 17:00
ÇEŞME / İZMİR
Musalla
Ovacık
Altınkum
Çakabey
Çiftlik

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Ahmet Taner Kışlalı

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Ekim Cuma

10:00 - 16:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık ( Eşşekderesi )

9:00 - 14:00
KONAK / İZMİR
Zeytinlik ( 1132. Sk. 1134. Sk. 1136/3. Sk. 1163. Sk. 1164. Sk. )

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Kızılcaavlu ( Kızılcaavlu Köyü Beydağ Ödemiş Yolu kızılcavlu küme evleri )

10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Gölcük

İzmir’de elektrik kesintisi 4 Ekim Cuma

10:00 - 14:00
TİRE / İZMİR
Adnan Menderes
Çeriközü
Cambazlı
İhsaniye
Boynuyoğun
Duatepe
Toki
Dere
Kürdüllü
Küçükkömürcü
Küçükburun
Işıklı
Dündarlı
Dibekçi
Dallık
Çiniyeri
Somak
Büyükkömürcü
Büyükkemerdere
Karaca Ali

15:30 - 17:30
URLA / İZMİR
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