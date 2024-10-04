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İzmir'de kardeşini öldüren cinayet firarisi yakayı ele verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de kardeşini öldüren cinayet zanlısı polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamalarda yakayı ele verdi. Yaklanan firari gözaltına alındı.

İHA
İzmir’de kardeşini öldüren cinayet firarisi yakayı ele verdi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ve Motosikletli Polis Timler (Yunuslar) Amirliği ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik uygulamalar gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalarda, kardeşi kasten öldürme suçundan 13 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan E.U., uyuşturucu ticareti yapma suçundan 11 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan G.A. ve 12 yıl 2 ay 20 gün kesilmiş hapis cezası ile hırsızlık suçundan aranan R.B. kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

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