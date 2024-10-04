Konak polisi suçlulara göz açtırmıyor

İzmir'in kalbi konumunda bulunan Konak'ta, emniyet güçlerinin özel çalışmaları, tedbirleri ve de deneyimleri ilçedeki suçlulara adeta göz açtırmıyor. Konak ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gece gündüz aralıksız süren çalışmaları dikkat çekerken, ekiplerin 1 Ocak 2024- 30 Eylül 2024 tarihleri arasında aranan şahıslara yönelik teknik ve fiziki çalışmaları neticesinde, çeşitli suçlardan aranan 4 bin 798 kişi yakalandı. 9 aylık süreçte yakalanan şahıslardan 2 bin 951'inin 4 bin 177 dosyadan dolayı ifadeye yönelik aranmaları olduğu ortaya çıkarken, bin 847 kişinin ise 2 bin 359 dosyadan kesinleşmiş cezalarının olduğu tespit edildi.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ ŞAHIS UYGULAMADA YAKALANDI

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak'ta uygulama gerçekleştirdi. Şüphe üzerine durdurulan İ.C.U. adlı şahsın sorgusunda, 15 yıl kesilmiş hapis cezası ile 'kasten adam öldürme' suçundan arandığı anlaşıldı. Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.