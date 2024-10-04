Şiddet yüzünden bir gözünü kaybetti: Tutuklu eşinden boşanamıyor

İzmir'de, Akif Aras tarafından kaçırılarak, tehdit zoruyla evlenen, pompalı tüfek ile canına kast edilen 26 yaşındaki Tuğçe Aras, cani eşinden boşanmak için gün saydığını ifade etti. Tuğçe Aras, evliliğinin sonlanması için beklediği son istinaf mahkemesi kararının henüz onanmadığı için büyük bir üzüntü yaşadığını belirtti. Artık 5. yıla giren davada sona yaklaşmak isteyen Tuğçe, kocası Akif Aras'ın adını bir daha duymak istemediğini ifade etti. "İnşallah istinaf mahkemesinde adını son kez duyacağım" dedi.

'GÜCÜM KALMADI'

Yaşadığı şiddet ve zulmü anlatan Tuğçe, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Boşanmak için istinaf mahkemesinin kararını bekliyorum. Boşandığım gün yeniden doğmuş gibi hissedeceğim" dedi. Avukat Sibel Önder ise, "Her türlü belge ve materyali mahkemeye sunduk. İstinaf mahkemesinin kararını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRMEDİĞİ ZULÜM KALMADI

Tuğçe Aras, yıllar önce beden eğitimi bölümü öğrencisi iken kendisinden 23 yaş büyük Akif Aras ile arkadaş ortamında tanıştı. Kısa sürede sevgili olan çift, gittikleri kampta kavga etti. Aras, kendisinden ayrılmak isteyen Tuğçe'yi av tüfeğiyle başından vurdu ve Tuğçe'nin yüzü tanınmaz hale geldi. Üç yılda 15 ameliyat geçiren Tuğçe'nin sağ gözünün yerine protez takıldı, burnu koku alma duyusunu kaybetti. Buna sebep olan Aras ise 45 gün tutuklu kaldı. Tahliyesinin ardından "Sana yaptığımın daha fazlasını ailene yaparım" diyerek zorla evlendi. Evlendikten sonra da şiddetin her türlüsünü gören genç kadının, uzun mücadeleleri sonucunda Akif Aras 11 yıl 3 ay hapis cezası aldı.