Aydın’da akaryakıt istasyonundaki köpük tankı patladı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patlad