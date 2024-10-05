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Aydın'da akaryakıt istasyonundaki köpük tankı patladı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir akaryakıt istasyonunda bulunan köpük tankı patladı. Olay sonucu araç yıkamada çalışan 3 işçi yaralandı.

İHA
Aydın’da akaryakıt istasyonundaki köpük tankı patladı: 3 yaralı

Aydın'ın Efeler ilçesindeki patlama, İzmir Bulvarı üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre araç yıkama bölümünde işçiler, otomobil yıkarken henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda köpük tankı patlad

Aydın’da akaryakıt istasyonundaki köpük tankı patladı: 3 yaralı

Patlamanın etkisi ile 3 çalışan yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydın’da akaryakıt istasyonundaki köpük tankı patladı: 3 yaralı

Patlama nedeniyle akaryakıt istasyonunda hasar oluşurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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