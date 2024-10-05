İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 5 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...
11:30 - 14:30
BEYDAĞ / İZMİR
Karaoba
Kurudere
Aktepe
Atatürk
Beyköy
Cumhuriyet
Yukarıtosunlar
Yukarıaktepe
Yeşiltepe
Yeniyurt
Yağcılar
Tabaklar
Sarıkaya
Palamutçuk
Mutaflar
Adaküre
Alakeçili
Bakırköy
Çamlık
Çiftlikköy
Çomaklar
Eğridere
Erikli
Halıköy
14:00 - 18:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( Ankara )
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent
Çağdaş
9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
Cumhuriyet
10:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
İmbatlı
Cumhuriyet
11:30 - 14:30
KİRAZ / İZMİR
Karaman
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Villakent
11:30 - 14:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeşilköy
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Emirli
Çaylı
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Kürdüllü