İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 5 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...