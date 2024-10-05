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İzmir'de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugün yaşanacak kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 5 Ekim Cumartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçelerde ne kadar süreli elektrik kesintisi olacak? İşte 5 Ekim Cumartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi

11:30 - 14:30
BEYDAĞ / İZMİR
Karaoba
Kurudere
Aktepe
Atatürk
Beyköy
Cumhuriyet
Yukarıtosunlar
Yukarıaktepe
Yeşiltepe
Yeniyurt
Yağcılar
Tabaklar
Sarıkaya
Palamutçuk
Mutaflar
Adaküre
Alakeçili
Bakırköy
Çamlık
Çiftlikköy
Çomaklar
Eğridere
Erikli
Halıköy

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi

14:00 - 18:00
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( Ankara )

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent
Çağdaş

9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kozbeyli
Cumhuriyet

10:00 - 13:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Örnekköy
İmbatlı
Cumhuriyet

11:30 - 14:30
KİRAZ / İZMİR
Karaman

İzmir’de elektrik kesintisi 5 Ekim Cumartesi

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Villakent

11:30 - 14:30
ÖDEMİŞ / İZMİR
Yeşilköy
Kızılcaavlu
Alaşarlı
Emirli
Çaylı

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Kürdüllü

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