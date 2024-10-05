İzmir’de hayata gözlerini açtığı hastaneye doktor olarak atandı

'DOĞRU TERCİH YAPTIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM'

Doğduğu hastanede çalıştığı için mutlu hissettiğini söyleyen Bingöl, 2024 yılında TUS'u kazandıktan sonra Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümü'nde işe başladım. Daha önce Ankara'da 4 ay çalışmıştım. İzmir'i özlediğim için sınava girip, tercih yaptım. Doğduğum hastaneye asistan olarak atandım. Tercihlerimin arasında bu hastane vardı. Üniversite yıllarından itibaren bu bölümü seviyordum, doğru tercih yaptığımı düşünüyorum. Burada çalıştığım için mutluyum. Doğum süreçlerini takip etmek ve bebeklerin doğumlarına tanık olmak beni mutlu ediyor dedi. Ailece Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde önemli anılara sahip olduklarını aktaran Bingöl, Ailem de sağlıkçı. Babam uzun yıllar sağlık meslek lisesinde öğretmenlik yaptı. Bu hastanede staj yapmış. Onun da bu hastanede anıları var. Doğduğum hastane olması nedeniyle burada çalışmak güzel diye konuştu.