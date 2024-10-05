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'Karımı taciz ettin' diyerek tehditle 250 bin TL'lik senet imzalattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde eşini taciz ettiği sebebiyle öldürmekle tehdit ederek 'namus temizleme' adı altında 250 bin TL'lik senet imzalatan şahıs tutuklandı.

DHA
’Karımı taciz ettin’ diyerek tehditle 250 bin TL’lik senet imzalattı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan U.Ç., eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü D.O.'yu öldürmekle tehdit edip, 'namus temizleme' diyerek 250 bin TL'lik senet imzalattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, D.O.'nun şikayeti sonrası harekete geçti.

Ekipler, önceki gün düzenlenen operasyonda, D.O.'nun hesabından kendi hesabına farklı miktarlarda para da transfer ettiği belirlenen U.Ç.'yi gözaltına aldı. İşlemleri sonrası dün adliyeye sevk edilen U.Ç., tutuklandı.

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