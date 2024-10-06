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340 hektar alan siyaha büründü! İzmir'deki yangında yürek yakan görüntü

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Foça ilçesinde dün başlayan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. 340 hektar alanının küle döndüğü yangın nedeniyle çok sayıda arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

AA
340 hektar alan siyaha büründü! İzmir’deki yangında yürek yakan görüntü

İzmir'in Foça ilçesinde dün çöplükte başlayarak ormana sıçrayan, yoğun müdahale ile kontrol altına alınan yangında büyük bölümü kızılçam ormanı olan 340 hektar arazi, siyah ve gri tonlarına büründü.

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün saat 11.15 sıralarında çıkan, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana yayılan yangın, havadan ve karadan çok sayıda ekibin müdahalesiyle saat 21.15'te kontrol altına alınabildi.

340 hektar alan siyaha büründü! İzmir’deki yangında yürek yakan görüntü

Orman Bölge Müdürlüğü ve İzmir İtfaiyesi ekiplerinin soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangında yaklaşık 340 hektar arazinin hasar gördüğü belirlendi.

Yangının, genç ağaçların bulunduğu ağaçlandırma sahasına da yayıldığı ancak ekiplerin müdahalesiyle durdurulduğu, dron ile havadan kaydedilen görüntülere yansıdı.

Yeşil tonların yangınla birlikte yerini siyah ve griye bıraktığının görüldüğü bölgede, çok sayıda arı kovanı da kullanılamaz hale geldi.

340 hektar alan siyaha büründü! İzmir’deki yangında yürek yakan görüntü

YANGIN VE MÜDAHALE
Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve yayılan yangın, 10 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmış, bir site tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

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