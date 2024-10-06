340 hektar alan siyaha büründü! İzmir’deki yangında yürek yakan görüntü

YANGIN VE MÜDAHALE

Yenifoça Mahallesi'ndeki çöplük alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve yayılan yangın, 10 uçak, 8 helikopter, 30 arazöz, 6 su ikmal aracı, 5 dozer ve 8 yer ekibi ile yapılan müdahaleyle kontrol altına alınmış, bir site tedbir amaçlı boşaltılmıştı.