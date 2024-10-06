  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

38 yıl hapisle aranan hükümlü 5 gün kaçabildi! İzmir'de kıskıvrak yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde çeşitli suçlarda 38 yıl kesinleşmiş hapis cezası alan H.E. polis ekipleri tarafından yakalandı. Şahıs cezaevine teslim edildi.

DHA
38 yıl hapisle aranan hükümlü 5 gün kaçabildi! İzmir’de kıskıvrak yakalandı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karabağlar ilçesinde, çeşitli suçlardan hakkında 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezanı bulunan H.E., polis ekipleri tarafından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, dün aranan şahıslara yönelik yapılan çalışma kapsamında Karabağlar ilçesinde şüphe üzerine H.E.'yi durdurdu. H.E.'nin, yağma, hırsızlık, yankesicilik, yaralama, uyuşturucu madde kullanma, görevi yaptırmamak için direnme, tehdit ve hakaret suçlarından toplam 38 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit edildi. 5 gün önce hakkında arama kararı çıkarıldığı belirtilen H.E., gözaltına alındı. H.E., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA