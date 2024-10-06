Binlerce çocuk Filistinli akranları için resim çizdi

İSRAİL'İN Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazzeli çocuklara destek olmak amacıyla Türkiye genelinde "Filistinli çocuklar için çiz" etkinliği gerçekleştirildi. İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla ve daha birçok şehirde Yetim Vakfı ve İHH İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklere pek çok sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı.

DESTEK YÜRÜYÜŞÜ BUGÜN

Düzenlenen etkinlikte, yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar Gazze'ye destek veren, İsrail'i protesto içeren resimler çizdi, duygularını yazdı. Kütahya'da ise Kütahya Sivil Toplum Kuruluşları Dayanışma Platformu (KÜSİDAP) öncülüğünde, Filistin- Gazze yararına hayır çarşısı düzenlendi. Elde edilen gelirler, Filistin'e ve Gazze'ye gönderilecek. Öte yandan bugün, Anadolu Sivil Toplum Kuruluşları Platformu bünyesinde kurulan Filistin dayanışma platformlarının organizasyonuyla 60'tan fazla şehirde yürüyüş düzenlenecek. Katil İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana süren saldırıları nedeniyle Filistin'de yaşanan insanlık dramına slogan ve dövizlerle dikkat çekilecek.