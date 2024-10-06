Doğduğu hastaneye doktor olarak atandı

İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dünyaya gelen Ahmet Çağrı Bingöl (32), doğduğu hastaneye doktor oldu. Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde asistan doktor olarak göreve başlayan Bingöl, "Burada çalıştığım için mutluyum" dedi. İzmir'de yaşayan Ahmet Çağrı Bingöl, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi eğitimini tamamladıktan sonra 2024 yılında Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (TUS) girdi. Sınavı kazanan Bingöl, 10 ay önce İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'ne atandı. Bingöl, şimdi hayata gözlerini açtığı hastanede yeni hayatların başlangıcına tanıklık ediyor. Bilgisayar programcılığı mezunu olan ve hastanede bilgisayar teknikeri olarak çalışan Özge Kaynak (36) da doğduğu hastanede işi girdi. Kaynak, "2010 yılından beri burada çalışıyorum. Annem burada doğduğumu söyledi. Burada çalışmak güzel bir his" ifadelerini kullandı.