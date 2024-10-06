İzmir’de 42 saatlik su kesintisi 6 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri araştırılıyor. İZSU bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'in hangi ilçesinde ne kadar süreli su kesintisi olacak? İşte yanıtı...
ÇİĞLİ İZKENT, ATATÜRK
06.10.2024 saat 09:30 ile 10:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA İSMETPAŞA
06.10.2024 saat 08:35 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 25 dakika su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA DEDEBAŞI
06.10.2024 saat 09:10 ile 10:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KINIK TÜRKCEDİT, FATİH
06.10.2024 saat 08:35 ile 10:35 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK FERAHLI, İSMET PAŞA, KÜÇÜKADA, MEHTAP, LALE
06.10.2024 saat 02:00 ile 10:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ BEBEKLER, SUÇIKTI, TOSUNLAR, DEREUZUNYER, DEREBEBEKLER
05.10.2024 saat 22:15 ile 07.10.2024 saat 17:00 arasında yaklaşık 1 gün 18 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ZEYTİNKÖY
06.10.2024 saat 09:30 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 30 dakika su kesintisi olacaktır.
TORBALI İNÖNÜ
06.10.2024 saat 08:45 ile 11:00 arasında yaklaşık 2 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır.