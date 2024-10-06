İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri ilçe ilçe belli oldu. İşte 6 Ekim Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karakuzu
Çıtak
Uzunhasanlar
Karaköy
Yalı
Güzelhisar
Çoraklar
9:30 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Yağcılar
Cumhuriyet
Aktepe
Halıköy
Alakeçili
10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar ( 1574/1 )
9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Örencik ( KARAİSMAİLLER KARAİSMELLER Avcılar Sk. ZEYBEKLER AVCILAR ÖRENCİK Avcılar )
13:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Fatih ( ATATÜRK Durak Okul Yanı Yakın Değirmen YAKIN DEĞİRMEN )
9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Haykıran
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )
9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeniköy
Cumhuriyet
Kuşçuburun
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk
Özbey
Kaplancık
Çaybaşı
Torbalı
Yemişlik
Yeni
Ahmetli