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İzmir'de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün yaşanacak elektrik kesintilerinin ilçeleri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugünün planlı kesintilerini duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri olacak? İşte 6 Ekim Pazar İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri ilçe ilçe belli oldu. İşte 6 Ekim Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar

9:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Karakuzu
Çıtak
Uzunhasanlar
Karaköy
Yalı
Güzelhisar
Çoraklar

9:30 - 15:30
BEYDAĞ / İZMİR
Yağcılar
Cumhuriyet
Aktepe
Halıköy
Alakeçili

10:00 - 12:00
BORNOVA / İZMİR
Doğanlar ( 1574/1 )

İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar

9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Örencik ( KARAİSMAİLLER KARAİSMELLER Avcılar Sk. ZEYBEKLER AVCILAR ÖRENCİK Avcılar )

13:00 - 16:00
KINIK / İZMİR
Fatih ( ATATÜRK Durak Okul Yanı Yakın Değirmen YAKIN DEĞİRMEN )

9:00 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Karakuyu

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Haykıran

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri ( Ağaçlı kümeevler )

İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar

9:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Yeniköy
Cumhuriyet
Kuşçuburun
Muratbey
Mustafa Kemal Atatürk
Özbey
Kaplancık
Çaybaşı
Torbalı
Yemişlik
Yeni
Ahmetli

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