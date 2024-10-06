İzmir’de elektrik kesintisi 6 Ekim Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? soruları merak ediliyor. İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri ilçe ilçe belli oldu. İşte 6 Ekim Pazar İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...