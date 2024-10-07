Arazinin bedeli bütçesinden fazla: Güzelbahçe Belediyesi’nde 267 milyon liralık satış

İzmir'de herkesin kullanması gereken kamu arazilerini Özelleştirme İdaresinden sonra belediyeler de yoğun şekilde satmaya devam ediyor. Toplam bütçesi 220 milyon lira olan Güzelbahçe Belediyesinin tahmini bedeli 267 milyon lira olan kamu arazisini satışa çıkarması şaşkınlığa neden oldu. 16 Ekim'de Güzelbahçe Belediyesi Encümeni'nde gerçekleşecek satışla ilçede 40 bin metrekarelik iki ayrı kamu arazisi elden çıkarılmış olacak. Resmi Gazete'de yayınlanan satış ihale ilanıyla Güzelbahçe Yaka Mahallesi 2032 ada 2 parselde 2148,02 metrekarelik alan 146 milyon 675 bin 360 lira tahmini bedelli satışa sunuldu. Yine Yaka mahallesi 2032 ada 5 parselde 1776,26 metrekarelik arsada 120 milyon 785 bin 680 lira tahmine bedelle satılacak.