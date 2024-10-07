Bakanlık harekete geçti! İzmir’de fırınlarda sıkı denetim

Son dakika İzmir haberleri...İzmir'in Konak ilçesinde, tarifenin üzerinde fiyatla ekmek satışı yapan fırın ve diğer işletmeler denetlendi. Denetimlerde usulüne uygun bulunmayan işletmeler hakkında tutanak tutulup, 100 bin ile 1milyon TL arasında idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından, ekmeğin resmi olarak belirlenen tarife fiyatının üzerinde satışının yapıldığına ilişkin şikayetler ve bildirimler üzerine Türkiye genelinde ekmek satışı yapan fırın ve diğer işletmelerde denetimler yapılmaya başladı. İzmir'in Konak ilçesinde de gerçekleştirilen denetimlerde usulüne uygun olarak alınan numuneler tartılıp, gramaj ile birlikte tarife fiyat denetimleri yapıldı.