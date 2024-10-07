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İzmir'de elektrik kesintisi 7 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintileri olacak? İşte 7 Ekim Pazartesi İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede hangi saatlerde elektrik kesintisi olacak? İşte 7 Ekim Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ekim Pazartesi

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı

9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Demircilik
Turan
Yusuflu

9:00 - 16:00
BUCA / İZMİR
Karacaağaç
Kırklar

9:00 - 10:30
ÇEŞME / İZMİR
Ilıca

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ekim Pazartesi

10:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Salihler
Gökçeağıl
Kabakum
Kıratlı

9:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Mareşal Fevzi Çakmak

9:00 - 12:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Kahramandere

9:00 - 15:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Doğanay ( 9003 Yıldız Cd. Ordu Cd. )

10:00 - 17:00
KARABURUN / İZMİR
İskele
Merkez

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ekim Pazartesi

9:00 - 16:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Örnekköy
Mehmet Akif Ersoy
Aşağıkızılca
Yukarıkızılca Merkez
Nazarköy
Soğukpınar

9:30 - 10:00
KİRAZ / İZMİR
Yağlar
Arkacılar
Karaman
Şemsiler
Umurcalı

9:00 - 15:00
KONAK / İZMİR
Alsancak

9:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

11:00 - 15:00
MENEMEN / İZMİR
Kır
Göktepe

İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ekim Pazartesi

9:00 - 12:00
NARLIDERE / İZMİR
Çamtepe ( Yıldırım Sk. Canlar Sk. )

9:00 - 15:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Tekke ( TEKKE ELMABAĞ KÖY İÇ YOLU Elmabağı Köyü )

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Boynuyoğun
Işıklı

9:00 - 16:00
TORBALI / İZMİR
Demirci

17:00 - 18:00
URLA / İZMİR
Yelaltı
Rüstem
İskele
İçmeler
Hacı İsa
Altıntaş
Atatürk
Yenikent
Özbek

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