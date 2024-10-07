İzmir’de elektrik kesintisi 7 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri araştırılıyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de hangi ilçede hangi saatlerde elektrik kesintisi olacak? İşte 7 Ekim Pazartesi İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...