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İzmir'de faciadan dönüldü! Ormana el bombası gömerken yakalandılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde bulunan bir ormanlık alana taaruz el bombası, MP5 ve uzun namlulu silahlar gömen 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İHA
İzmir’de faciadan dönüldü! Ormana el bombası gömerken yakalandılar

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Buca ilçesinde, ormanlık alana kalaşnikof, MP5 ve taarruz el bombası gömerken yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

Olay, geçtiğimiz cuma günü Buca ilçesinde meydana geldi. Şüpheliler Y.S., ve S. O., ormanlık alanda kazı yaparken polis ekiplerince yakalandı. Şüpheliler kontrol altına alınırken, toprağı inceleyen ekipler; 1 kalaşnikof ve 2 kalaşnikof şarjörü, 1 MP5 ve silaha ait şarjör ile 1 adet taarruz el bombası tespit etti. Silahlar ve patlayıcı madde ekiplerce muhafaza altına alınırken, gözaltına alınan 2 zanlı da çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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