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İzmir'de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Konak ilçesinde bir sürücü direksiyonu diziyle kullanarak makas attı. Trafiği tehlikeye sokan ve kazaya davetiye çıkaran maganda o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

İHA
İzmir’de kazaya davetiye çıkaran görüntü! Trafik magandası diziyle makas attı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bir otomobil sürücüsü, direksiyonu diziyle kontrol edip makas atarak trafiği tehlikeye sokarken, o anları videoya alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

İzmir'in Konak ilçesinde otomobil ile seyir halinde olan bir sürücü, otomobilini diziyle yönlendirerek kullandı. Trafikteki vatandaşların canını riske atan şahıs diziyle makas atarak ilerlerken o anları da video kaydına alıp sosyal medya hesabından paylaştı.

Trafiği tehlikeye atan sürücü o anları, "Babam: 'Bir daha makas atarsan kollarını keserim', Ben:" sözleriyle paylaştı.

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