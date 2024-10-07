İZSU duyurdu! İzmir’de su kesintisi 7 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...

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