İZSU duyurdu! İzmir’de su kesintisi 7 Ekim Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak? soruları merak ediliyor. İZSU bugünün kesinti detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak su kesintileri...
ALİAĞA ŞAKRAN HASBİ EFENDİ, ŞAKRAN SAYFİYE
07.10.2024 saat 10:25 ile 12:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BERGAMA FEVZİPAŞA
07.10.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BORNOVA IŞIKLAR, EGEMENLİK
07.10.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÇEŞME ÇİFTLİK
07.10.2024 saat 11:00 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
ÇİĞLİ ÇAĞDAŞ, EGEKENT
07.10.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ CUMHURİYET
07.10.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA AKSOY, BOSTANLI
07.10.2024 saat 09:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARŞIYAKA ZÜBEYDE HANIM
07.10.2024 saat 10:45 ile 11:45 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ANADOLU, MURAT, MİLLET
07.10.2024 saat 09:25 ile 11:25 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK MURAT, MİLLET, ATAMER
07.10.2024 saat 10:50 ile 12:50 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ TEKKE, ÇAYLI, KÖFÜNDERE, ORHANGAZİ
07.10.2024 saat 08:30 ile 16:30 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.
ÖDEMİŞ MESCİTLİ
7.10.2024 saat 11:00 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
SELÇUK ATATÜRK
07.10.2024 saat 10:45 ile 12:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.