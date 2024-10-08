Çocuk parklarındaki büyük tehlike

Çocukların en rahat hastalık kapabileceği alanların başında çocuk parklarının geldiğine dikkat çeken uzmanlar, "Çocuk parkta oynadıktan sonra elleri mutlaka su ve sabunla yıkanmalı, mümkünsü banyo yaptırılmalı, kıyafetleri tamamen değiştirilmeli" diyor. Parkta çocuklar en çok oyun alanlarında temas ettiği salıncak, kaydırak ve tutunma alanları aracılığı ile mikroplarla tanışıyor. Kedi, köpek, fare, kirpi gibi hayvanlar çocuk oyun alanlarına dışkı yoluyla bağırsak paraziti bulaştırabiliyor. Çocukların kum ve toprakla teması sonrası ellerini ağzına götürmesi neticesinde bu bağırsak parazitleri karın ağrısı, ishal, halsizliğe yol açıyor. Hatta tedavi edilmezse daha ciddi rahatsızlıklar bile söz konusu olabiliyor.

TETANOZ VE KUDUZA DİKKAT

Öte yandan paslı çivi, demir ve kırık cam malzemelerin çocuğu yaralaması ile tetanoz ve kuduz başta olmak üzere kan yoluyla bulaşan diğer enfeksiyon riskleri ortaya çıkıyor. Bu gibi durumlara karşı uyanık ve dikkatli olmak, vakit geçirmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurmak gerekiyor.