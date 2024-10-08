İzmir’de elektrik kesintisi 8 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 8 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...
9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Güzelhisar
Kültür
Kurtuluş
10:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç
9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
Havuzbaşı
9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kuruçeşme
10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Altınyunus
9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent
9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan
9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım
9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
Uzunköy
13:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ferahlı
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Kemer
Yılanlı
10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri
Işıklı
9:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar
9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular