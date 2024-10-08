  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir

İzmir'de elektrik kesintisi 8 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik kesinti yaşanacak ilçeleri duyurdu.Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte 8 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

HABER MERKEZİ
İzmir’de elektrik kesintisi 8 Ekim Salı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintileri yaşanacak? soruları araştırılıyor. GDZ Elektrik İzmir elektrik kesintilerini duyurdu. İşte 8 Ekim Salı İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Ekim Salı

9:00 - 15:00
ALİAĞA / İZMİR
Yeni
Güzelhisar
Kültür
Kurtuluş

10:00 - 15:00
BALÇOVA / İZMİR
Çetin Emeç

9:30 - 15:30
BAYINDIR / İZMİR
Çırpı Cami
İbrahimçavuş
Mektep
Havuzbaşı

9:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Kuruçeşme

10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Altınyunus

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Ekim Salı

9:00 - 15:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Egekent

9:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Mordoğan

9:00 - 15:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Zübeyde Hanım

9:00 - 16:00
KİRAZ / İZMİR
Ovacık
Uzunköy

13:00 - 16:00
KONAK / İZMİR
Ferahlı

İzmir’de elektrik kesintisi 8 Ekim Salı

10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Hacıhasan
Kemer
Yılanlı

10:00 - 16:00
TİRE / İZMİR
Çiniyeri
Işıklı

9:30 - 15:30
TORBALI / İZMİR
Kırbaş
Arslanlar

9:00 - 15:00
URLA / İZMİR
Kuşçular

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA