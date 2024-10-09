AK Parti İzmir İl Başkanı Saygılı: İzmir Körfezi için navigasyon kanalını hızlandırıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, körfezdeki kirliliğe ilişkin çalışma başlattığını hatırlatan Saygılı, İzmir Körfezi Bilim Kurulunca hazırlanan 15 maddelik "İzmir Körfezi Acil ve Kısa Vadeli Eylem Planı"nı incelediğini, 13 maddenin belediyenin sorumluluğunda olduğunu aktardı.

Saygılı, 2016'da İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının, körfezin temizliğine ilişkin imzaladığı protokol çerçevesinde, Bakanlığın bugüne kadar 600 bin metreküp temizlik yaptığını belirterek, "Navigasyon kanalını hızlandırıyoruz. Şu an kapasiteyi arttırdık, Bakanlık acil bir şekilde ÇED ile birlikte kasım ya da aralık ayında navigasyon kanalı ile ilgili taramaya başlıyor." bilgisini paylaştı.

Bilim Kurulunca, körfezin ana kirliliğinin karasal, evsel atık olduğunun ortaya konduğunu vurgulayan Saygılı, "Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinin şu an çevre faaliyet belgesi bile yok. Yılda 102 milyon lira elektrik tasarrufu alması gerekirken, devletten teşvik almasına engel oluyor. Yani enerji teşviği bile alamıyor. Oradaki Sürekli Atıksu İzleme Sistemleri'ni her gün düzenli, standartlara uygun deşarj ettiğini belgelemesi lazım, belgeleyemediği için sistem kapalı. Bundan dolayı da ceza yemiş durumdalar." diye konuştu.