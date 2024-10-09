CHP’de kavga bitmiyor! Masayı yumrukladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Tunç Soyer, bir TV programında İzmir'de yeniden aday gösterilmemesi konusunda konuştu. CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ise onun bu açıklamalarına birbirimize destek değil köstek olacağız açıklaması yaptı. CHP'de birlik mesajları veren aynı Aslanoğlu, İl Başkan yardımcısı Zeki Çağın ile CHP İzmir İl Yönetim Kurulu toplantısında kavgaya tutuştu.

MASALAR YUMRUKLANDI

İl Başkan Yardımcısı Çağın, geçtiğimiz haftalardaki il kadın ve gençlik kolları seçimleriyle ilgili kendilerine uyarıda bulunan İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'na sert tepki gösterdi. Çağın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yaptığı destek ziyaretine tüm il yönetimini götürmediği için de Aslanoğlu'na yüklendi. Aslanoğlu'na adeta ateş püskürdüğü kaydedilen Çağın'ın bir ara elini masaya da vurarak. "İl kongrelerinde nasıl davranacağımızı, kime oy vereceğimizi size soracak değiliz. Siz kimsiniz de bize böyle konularda dayatmada, psikolojik baskıda bulunuyorsunuz. Bir daha sakın bize psikolojik baskı yapmaya çalışmayın" dediği öne sürüldü. Çağın'ın Aslanoğlu'nun sorunlu olan ilçe yönetimleriyle ilgili çalışma yapacaklarını ve ilçe başkanlıklarını toparlayıp barıştıracaklarını söylemesiyle ilgili olarak da, "Başkanım siz ilçe başkanlıklarını toparlamaya çalışacağınıza önce kendi il yönetiminizi toparlayın. En son İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ziyarete giderken neden sadece 3-5 il yöneticisini götürdünüz? Neden tüm il yöneticilerini götürmediniz? Bu yaptığınız doğru değil. İl yöneticileri arasında ayrım yapamazsınız. Siz önce bizim aramızda ayrım yapmayın" dediği öne sürüldü. Aslanoğlu'nun bir ara Çağın'a "Beni tehdit mi ediyorsunuz?" dediği, Çağın'ın ise, "Nasıl anlarsanız anlayın" diye cevap verdiği de iddialar arasında yer aldı.

ASLANOĞLU: YETERİNCE RAKİBİMİZ VAR

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak Tunç Soyer'in İzmir'de yeniden aday gösterilmemesi konusundaki açıklamaları hakkında konuştu. Aslanoğlu, "Aramıza nifak sokmaya hevesli rakipler varken, birbirimize köstek değil destek olmalıyız." diyerek partililerin adaylarını desteklemesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte gereksiz tartışmalardan uzak durulması gerektiğini belirtti.