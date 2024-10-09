İzmir’de kadavra bağışı 2 hastaya can oldu

Malulen emekli olan Hatipoğlu, 7 yıl boyunca diyaliz tedavisi gördü.

Hatipoğlu'na 2 yıl önce evlendiği eşi donör olmak istedi ama eşinin bu isteği henüz anne olmadığı için etik kurul tarafından kabul edilmedi.

Almanca öğretmeni bir çocuk annesi Tuğçe Saygı'ya ise 20 yaşındayken karaciğer yetmezliği tanısı kondu.

Almanya'da 1994 yılından kadavradan karaciğer nakli olan Saygı'da 2019 yılında böbrek yetmezliği de tespit edildi.

Diyaliz tedavisi görmeye başlayan Tuğçe öğretmen, mart ayında İzmir'de bir hastanede böbrek nakli oldu. Ancak Saygı'nın vücudu kadavradan yapılan böbrek naklini birkaç gün içinde reddetti.

Saygı, yeniden diyaliz tedavisi görmeye başladı.