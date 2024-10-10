"Görev tamamlayarak para kazanmak ister misin?" mesajıyla 1.2 milyar lira dolandırdılar! Çetenin lideri berber çıktı

Yaklaşık 16 ay süren teknik ve fiziki takip sonrasında şüphelilere yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık" suçundan Diyarbakır başta olmak üzere İstanbul, Adana, Karabük, Antalya, Muğla, Çorum, Ankara, Yalova, Kocaeli, Şırnak, Kırklareli, Batman, Samsun, Mersin, Hatay, Ordu, İzmir ve Van illerinde toplam 95 adreste eş zamanlı operasyon düzenleyen polis, 92 şüpheliden 76'sını yakalayarak gözaltına aldı. 8 şüphelinin yurt dışında olduğunu belirleyen polis ekipleri, 8 firari şahsın da yakalanması için çalışmalarına devam ediyor. Yapılan operasyonlarda çok sayıda banka ve kredi kartı, dijital materyal ile 3 adet silah ve bu silahlara ait 396 fişek ele geçirildi.