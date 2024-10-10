İzmir’de tır faciası! Polisten kaçan sürücü iki aracı ezdi: 2 yaralı

ARAÇLARDA SIKIŞAN YARALILAR ÇIKARILDI

Ekiplerden kaçan tır sürücüsü, bir süre sonra seyir halindeyken kaldırıma çıkarak ışıklarda bekleyen 34 FLL 938 ve 35 YEV 47 plakalı araçların üzerine devrildi. Bu esnada orada bulunan bir hafif ticari araç da kazada hasar aldı. Kazayı gören vatandaşlar olay yerine yardıma koşarken, ihbar üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık, 110 AKS ve vinç sevk edildi.



Önde bulunan 34 FLL 938 plakalı aracın sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, tır sürücüsü ve arkada bulunan aracın sürücüsü Hüseyin Ç., sıkıştıkları yerden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslar ile çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.