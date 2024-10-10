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'Kadına şiddet' ve birçok suçtan aranıyordu! İzmir'de kadın polisler yakaladı

Son dakika İzmir haberleri... Karşıyaka'da, kadına şiddet ve dolandırıcılık dahil birçok suçtan 25 yıl hapis cezası bulunan S.A. (44), polislerin takibi sonucu kadın polisler tarafından yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

DHA
’Kadına şiddet’ ve birçok suçtan aranıyordu! İzmir’de kadın polisler yakaladı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, kadına şiddet başta olmak birçok suçtan kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan S.A. (44), yaşanan takip ile kadın polisler tarafından yakalandı.

İzmir Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, ilçenin huzur ve güvenliğinin sağlanması adına ilçenin birçok noktasında denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında, polis ekiplerini gören bir şüpheli kaçmaya başladı. Harekete geçen polisler şüpheliyi yakalamak için takibe aldı.

Şüpheli bir süre sonra kadın polisler tarafından yakalandı. S.A. isimli şüphelinin yapılan GBT sorgulamasında kadına şiddet başta olmak üzere tehdit, şantaj, dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Kadın polislerin kelepçe taktığı S.A., gözaltına alınarak emniyete götürüldü. S.A.'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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